На World Urban Forum прошла презентация Московского урбанистического форума — 2020

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На Всемирном урбанистическом форуме в Абу-Даби прошла презентация 10-го Московского урбанистического форума, который состоится 2—5 июля 2020 года.
На World Urban Forum прошла презентация Московского урбанистического форума — 2020
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Тема столичного мероприятия — «Города-суперзвёзды. Уроки успешной трансформации». К деловой программе присоединится открытый фестиваль Moscow Urban Fest. Также запланирована интерактивная выставка.

«Когда мы говорим о «Городах-суперзвёздах», мы имеем в виду не только крупные города-мегаполисы вроде Нью-Йорка. Это города, которые претерпели успешную трансформацию в рекордные сроки. Такие, как Ванкувер, Копенгаген, Абу-Даби», — заявил директор Moscow Urban Forum Денис Бойков.

По его словам, пригласительная кампания уже началась. Своё участие уже подтвердили мэр Франкфурта-на-Майне Питер Фельдманн, мэр Боготы Энрике Пеньялоса, директор архитектурной студии Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер и другие известные персоны.

В 2019 году kp.ru сообщал, что Московский урбанистический форум посетили более 200 тыс. человек.

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