На World Urban Forum прошла презентация Московского урбанистического форума — 2020
- @mosurbanforum
Тема столичного мероприятия — «Города-суперзвёзды. Уроки успешной трансформации». К деловой программе присоединится открытый фестиваль Moscow Urban Fest. Также запланирована интерактивная выставка.
«Когда мы говорим о «Городах-суперзвёздах», мы имеем в виду не только крупные города-мегаполисы вроде Нью-Йорка. Это города, которые претерпели успешную трансформацию в рекордные сроки. Такие, как Ванкувер, Копенгаген, Абу-Даби», — заявил директор Moscow Urban Forum Денис Бойков.
По его словам, пригласительная кампания уже началась. Своё участие уже подтвердили мэр Франкфурта-на-Майне Питер Фельдманн, мэр Боготы Энрике Пеньялоса, директор архитектурной студии Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер и другие известные персоны.
В 2019 году kp.ru сообщал, что Московский урбанистический форум посетили более 200 тыс. человек.