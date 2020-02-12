Назван самый безопасный район в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали о количестве уличных преступлений, совершённых в разных частях города, и назвали самый безопасный район.
Назван самый безопасный район в Санкт-Петербурге
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные ведомства, самым безопасным оказался Приморский район, где число уличных преступлений на 1 тыс. человек составляет 1,52.

Уточняется, что всего в 2019 году в Санкт-Петербурге было совершено около 12 тыс. уличных преступлений. При этом лидером по их числу стал Невский район (3,07 на 1 тыс. человек).

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о данных по преступности за 2019 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить