Назван самый безопасный район в Санкт-Петербурге
- © Zamir Usmanov/Russian Look
- globallookpress.com
Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные ведомства, самым безопасным оказался Приморский район, где число уличных преступлений на 1 тыс. человек составляет 1,52.
Уточняется, что всего в 2019 году в Санкт-Петербурге было совершено около 12 тыс. уличных преступлений. При этом лидером по их числу стал Невский район (3,07 на 1 тыс. человек).
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о данных по преступности за 2019 год.