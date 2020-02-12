Назван самый безопасный район в Санкт-Петербурге

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали о количестве уличных преступлений, совершённых в разных частях города, и назвали самый безопасный район.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные ведомства, самым безопасным оказался Приморский район, где число уличных преступлений на 1 тыс. человек составляет 1,52.

Уточняется, что всего в 2019 году в Санкт-Петербурге было совершено около 12 тыс. уличных преступлений. При этом лидером по их числу стал Невский район (3,07 на 1 тыс. человек).

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о данных по преступности за 2019 год.