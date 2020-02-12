В Кемеровской области стартовали соревнования мотострелков

В Кемеровской области лучшие мотострелки встретились на соревнованиях конкурса «Суворовский натиск».

Как сообщает телеканал «Звезда», победители получат право выхода на региональный этап конкурса, а затем смогут представить ЦВО на всероссийских соревнованиях.

За три дня участникам состязаний предстоит пройти несколько этапов: стрельба из оружия, многокилометровые марш-броски и гонки на боевых машинах пехоты.

В этом году военнослужащим предстоит использовать противотанковые управляемые ракеты, с которыми многие участники ранее не встречались.

Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.