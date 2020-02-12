СМИ: Осуждённым за тяжкие преступления могут запретить водить такси

Запрет на управление такси и общественным транспортом могут ввести в России в отношении осуждённых по тяжким преступлениям граждан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства России.

«Бывшим насильникам, убийцам и террористам с 2021 года могут запретить водить такси и общественный транспорт. Законопроект, в котором содержится эта норма, разработал Минтранс — необходимость его принятия в министерстве объясняют соображениями безопасности пассажиров», — говорится в сообщении.

Согласно положениям подготавливаемого документа, работодатель будет обязан не допускать к управлению такси или общественным транспортом лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование и терроризм.

В ноябре 2019 года руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с Nation News назвал эту инициативу Минтранса «далёкой от современных реалий».