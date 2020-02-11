В Ялте прошло спецгашение марки к 75-летию Крымской конференции

Церемония спецгашения марки, посвящённой 75-летию Крымской конференции руководителей государств антигитлеровской коалиции, состоялась на Главпочтамте Ялты.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Именно в нашем городе 75 лет назад тремя великими политиками было принято решение, определившее послевоенное устройство мира и будущее человечества на долгие годы», — отметил глава муниципального образования Константин Шимановский.

Он также выразил уверенность, что новая марка пополнит коллекции большого количества филателистов.

Директор ФГУП «Почта Крыма» Елена Принь уточнила, что юбилейная марка вышла тиражом 90 тыс. экземпляров. На ней изображён памятник «Большая тройка», установленный в 2015 году на территории Ливадийского парка, работы скульптора Зураба Церетели.

Она также добавила, что в 2020 году запланировано спецгашение марки, посвящённой 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что РИА Новости Крым выпустило фильм о жизни и работе лидеров «большой тройки», приуроченный к 75-летию Ялтинской конференции.