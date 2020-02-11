СК проверит данные об избиении таксистом женщин в Калуге

Следователи начали проверку данных из соцсетей о том, что в Калуге таксист избил двух женщин-пассажирок и пытался похитить их шестимесячного ребёнка.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону. «По информации из социальных сетей, водитель такси незаконно удерживал пассажиров, вымогал денежные средства, подверг избиению женщин и пытался похитить ребёнка», — заявили в ведомстве. СК устанавливает подробности случившегося. Следователи намерены опросить участников произошедшего. В мае 2019 года телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье таксист открыл стрельбу в ходе массовой драки.