В Москве рассказали о расширении программы обучения женщин с детьми

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Столичные власти расширили действующую программу обучения женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком.
В Москве рассказали о расширении программы обучения женщин с детьми
  • © портал мэра и правительства Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», теперь пройти программу бесплатного профессионального переобучения и дополнительного образования смогут неработающие женщины, воспитывающие детей до семи лет.

Кроме того, впервые в программе смогут участвовать индивидуальные предприниматели и самозанятые. 

Бесплатное обучение организуют учебный центр «Профессионал» и специализированный центр занятости «Моя карьера».

Предлагаются очная, очно-заочная и дистанционная формы обучения. Занятия проходят вечером и в выходные дни.

Длительность программ обучения — от двух недель до двух месяцев.

Как сообщал ранее телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что семьи Подмосковья в 2020 году получат дополнительную материальную поддержку на региональном уровне.

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