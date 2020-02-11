В Москве рассказали о расширении программы обучения женщин с детьми
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Как сообщает сайт «Москва 24», теперь пройти программу бесплатного профессионального переобучения и дополнительного образования смогут неработающие женщины, воспитывающие детей до семи лет.
Кроме того, впервые в программе смогут участвовать индивидуальные предприниматели и самозанятые.
Бесплатное обучение организуют учебный центр «Профессионал» и специализированный центр занятости «Моя карьера».
Предлагаются очная, очно-заочная и дистанционная формы обучения. Занятия проходят вечером и в выходные дни.
Длительность программ обучения — от двух недель до двух месяцев.
Как сообщал ранее телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что семьи Подмосковья в 2020 году получат дополнительную материальную поддержку на региональном уровне.