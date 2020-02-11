В Тюменской области возбудили дело по факту реализации нелегального алкоголя

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В Тюменской области сотрудники полиции перекрыли крупный канал поставки нелегального алкоголя.
В Тюменской области возбудили дело по факту реализации нелегального алкоголя
  • РИА Новости

Как сообщает портал vsluh.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону, полицейские установили лиц, причастных к незаконной деятельности, и схему, по которой они действовали.

В ходе обыска в гараже у одного из фигурантов было обнаружено и изъято около 3 тыс. бутылок немаркированного алкоголя на общую сумму более 500 тыс. рублей.

В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

В декабре Пятый канал передавал о возбуждении в Калужской области уголовного дела в связи с обнаружением нелегального цеха по производству алкогольных напитков, которые продавали в разные регионы под брендами известных производителей.

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