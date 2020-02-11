В пермском Минздраве отчитались о проверке сообщений об убийстве ветеранов

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Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова отчиталась о проверке сообщений о якобы совершённых медиком убийствах ветеранов.
В пермском Минздраве отчитались о проверке сообщений об убийстве ветеранов
  • Pixabay

Об этом информирует properm.ru.

«К счастью, информация об отключениях аппаратов искусственной вентиляции лёгких во время его работы не подтвердилась», — заявила Мелехова на своей странице в Instagram.

По её словам, независимые эксперты, специалисты регионального Минздрава проверили истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года. Данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам, не выявлено.

Ранее в СМИ появилась информация, что пользователь на одном из форумов признался в убийстве пациентов. Он сообщил, что является медбратом-анестезистом и отключает пациентов от аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

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