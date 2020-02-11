Эксперты Роскачества дали рекомендации покупателям зарубежных интернет-магазинов

Специалисты Роскачества составили список рекомендаций для покупателей, которые заказывают товары из иностранных интернет-магазинов.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт ведомства, перед покупкой аналитики рекомендуют изучить отзывы о товаре и продавце, в том числе на сторонних сайтах.

Кроме того, специалисты советуют заранее узнать о стоимости и способах доставки, а также правилах возврата товара.

По мнению экспертов, следует обратить внимание на трек-номер, который выдаётся после отправки посылки и помогает отследить её передвижение.

«Будьте осторожны, планируя покупку технически сложных товаров, ювелирных украшений, косметики и игрушек, выставляемых по очень низким ценам на маркетплейсах», — подчеркнул заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

В свою очередь, руководитель команды аналитиков Brand Protection Group-IB Антон Долгалёв отметил, что с особой осторожностью стоит совершать покупки на малоизвестных онлайн-площадках.

«Так, согласно нашему исследованию онлайн-рынка спортивных товаров, лишь чуть более 20% интернет-ресурсов в поисковой выдаче относятся к официальным», — цитирует Inforeactor слова Антона Долгалёва.

В Роскачестве также не рекомендуют пользоваться основной или зарплатной картой при оплате интернет-покупок.