В Томской области началось рассмотрение второго уголовного дела против экс-главы регионального МЧС

В Ленинском районном суде начали рассматривать второе уголовное дело против экс-главы ГУ МЧС России по Томской области Михаила Бегуна, осуждённого ранее на семь лет.

Об этом сообщает vtomske.ru.

Гособвинитель Ирина Коржукова заявила, что Бегун, действуя умышленно, незаконно выдавал приказы об оформлении частным фирмам лицензий на осуществление деятельности по тушению пожаров на производственных объектах и в местах массового скопления людей.

На вопрос судьи о том, признаёт ли Бегун себя виновным в превышении должностных полномочий, бывший глава управления ответил отрицательно.

Следующее заседание запланировано на 21 февраля.

В июле Бегуна признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначили наказание в виде штрафа и лишения свободы. Его также лишили звания генерал-майора.

В 2018 году сообщалось, что результате оперативных мероприятий Бегун был задержан с поличным.