В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот. Об этом ТАСС сообщил директор филиала Алексей Костылёв.

«Мы общались уже с ней и со всеми, кто (причастен к этому. — RT). Просто беседа», — сказал Костылёв.

По его словам, пока каких-то решений не принято.

«Мы знаем весь процесс появления видео, но пока у нас есть собственные вопросы, на которые мы для себя хотим получить окончательный ответ. Тогда будут какие-то решения. Все работают, включая (ведущую. — RT) Александру Новикову», — заявил Костылёв в разговоре с kp.ru.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ведущая сказала, что её «пока не уволили».

Ролик со смеющейся ведущей появился в сети в понедельник, 10 февраля.