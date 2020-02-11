Хабаровский край и Приамурье окажут гумпомощь провинции Хэйлунцзян

Отделения Российского Красного Креста (РКК) в Хабаровском крае и Амурской области начали сбор гуманитарной помощи для китайской провинции Хэйлунцзян.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отделение РКК в Хабаровском крае.

«В связи с обращением Народного правительства провинции Хэйлунцзян КНР отделение и правительство Хабаровского края запускают акцию по сбору гуманитарной помощи в виде медицинских защитных материалов, таких как хирургические и медицинские маски, защитные очки, перчатки, бахилы», — рассказал представитель хабаровского отделения РКК.

Он сообщил, что, помимо этого, «открыт сбор финансовых средств для закупки изделий и последующей передачи китайской стороне для борьбы с новым типом коронавирусной инфекции».

Он напомнил, что провинция Хэйлунцзян оказывала поддержку Хабаровскому краю в 2013 году во время масштабного наводнения на Амуре. Тогда региону были переданы одежда, посуда, постельное бельё, мешки для строительства дамб.

Ночью 9 февраля самолёт Ил-76 МЧС России прибыл в Китай с грузом в виде гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.