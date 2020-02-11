Кинотеатр «Октябрь» 11 февраля будет работать в обычном режиме
- АГН «Москва»
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети кинотеатров «КАРО».
«С утра киноцентр возобновит работу в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе.
Как уточняется, произошло «небольшое задымление в кассовой зоне без последующего возгорания».
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра «Октябрь», люди были эвакуированы в целях безопасности.