Кинотеатр «Октябрь» 11 февраля будет работать в обычном режиме

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Кинотеатр «Октябрь», где по причине короткого замыкания 10 февраля была прервана премьера фильма «Лёд-2», 11 февраля будет работать в обычном режиме.
Кинотеатр «Октябрь» 11 февраля будет работать в обычном режиме
  • АГН «Москва»

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети кинотеатров «КАРО».

«С утра киноцентр возобновит работу в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе.

Как уточняется, произошло «небольшое задымление в кассовой зоне без последующего возгорания».

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра «Октябрь», люди были эвакуированы в целях безопасности.

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