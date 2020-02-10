Названы самые популярные в России автомобили с пробегом по итогам января

Стали известны самые популярные в России автомобили с пробегом по итогам января.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По оценке экспертов, первое место занимает продукция Lada. За месяц реализовано более 88 тыс. машин.

На втором месте оказались машины Toyota (более 19 тыс.), на третьем — машины Kia (более 18 тыс.).

В список также попали автомобили Hyundai и Nissan.

Самыми популярными моделями среди подержанных машин признаны Lada 2114, Ford Focus и Lada Priora.

Ранее Nation News сообщал, что аналитики «Правильной цены» и «Автостат Инфо» провели исследование динамики цен на рынке автомобилей в России.