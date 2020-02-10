В Татарстане завели дело по факту гибели на пожаре двухлетней девочки и её отца

В Татарстане завели уголовное дело по факту гибели на пожаре двухлетней девочки и её отца.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл в селе Александровская Слобода. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

По предварительным данным МЧС, женщина и её старшая дочь ушли по своим делам. В доме остались гражданский муж и младшая дочь. Вернувшись обратно, женщина заметила дым, но решила, что топится соседская баня. О пожаре сообщили соседи. До прибытия пожарных все пытались попасть внутрь дома, однако ничего не получилось из-за сильного задымления.

В августе 2019 года URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.