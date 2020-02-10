СК проверяет сообщения об избиении ребёнка приёмной матерью в Москве

Короткая ссылка
Следователи проводят проверку появившейся в СМИ информации о побоях, нанесённых женщиной приёмному сыну. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.
СК проверяет сообщения об избиении ребёнка приёмной матерью в Москве
  • РИА Новости

«Организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в социальной сети, о нарушении законных прав и интересов малолетнего. Из сообщения в социальной сети следует, что женщина применила к семилетнему приёмному сыну физическую силу», — говорится в сообщении.

Следователи также заявили, что ребёнок был госпитализирован «с множественными ушибами на лице и спине в городскую больницу».

Ранее в СМИ появилась информация о женщине, которая применила физическую силу к семилетнему приёмному сыну.

По словам мальчика, женщина избила его ремнём за неправильное написание буквы Ж. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить