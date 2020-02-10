СК проверяет сообщения об избиении ребёнка приёмной матерью в Москве
- РИА Новости
«Организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в социальной сети, о нарушении законных прав и интересов малолетнего. Из сообщения в социальной сети следует, что женщина применила к семилетнему приёмному сыну физическую силу», — говорится в сообщении.
Следователи также заявили, что ребёнок был госпитализирован «с множественными ушибами на лице и спине в городскую больницу».
Ранее в СМИ появилась информация о женщине, которая применила физическую силу к семилетнему приёмному сыну.
По словам мальчика, женщина избила его ремнём за неправильное написание буквы Ж.