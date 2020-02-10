Эксперт дал рекомендации клиентам банков по защите от мошенников

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Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, как клиентам банков не стать жертвой телефонных мошенников.
Эксперт дал рекомендации клиентам банков по защите от мошенников
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В беседе с «Известиями» он отметил, что нужно с осторожностью относиться к звонкам от незнакомых людей, которые представляются сотрудниками банков.

В непонятных ситуациях он рекомендовал завершить разговор и самостоятельно перезвонить в банк.

Голованов подчеркнул, что злоумышленники используют разные тактики банковского телефонного мошенничества.

«Мошенники действительно могут сообщать абоненту, что получили заявление на закрытие счёта, и предлагают ему спасти свои деньги путём перевода их на якобы безопасный счёт. При этом они говорят, что этот счёт секретный и о нём нельзя говорить другим сотрудникам отделения банка», — пояснил представитель «Лаборатории Касперского».

В свою очередь, подполковник ФАПСИ в отставке, эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович в беседе с радио Sputnik также прокомментировал ситуацию с банковским мошенничеством.

«Не вступайте в контакт, говорите, что перезвоните в банк или подумаете над приобретением услуги. Мошеннические схемы — короткоживущие, поэтому основной расчёт идёт на неожиданность», — заявил Масалович.

Он добавил, что мошенники всегда действуют по стандартной схеме: сначала выводят потенциальную жертву на диалог, а затем предоставляют ей неожиданную информацию.

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