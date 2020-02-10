В Ставропольском крае прошли ночные учения танкистов

На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае состоялись ночные учения танкистов.

Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Танки были оснащены новейшими системами управления огнём «Сосна-У». Экипажи Т-72Б3 на ходу стреляли по появляющимся и движущимся мишеням на расстоянии до 2 тыс. м. Огонь по воздушным целям они вели из крупнокалиберных пулемётов «Корд».

Кроме того, механики-водители выполнили контрольные упражнения по вождению боевых машин по пересечённой местности ночью.

К манёврам привлекли более 200 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения и техники.

Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.