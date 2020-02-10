Названы основные ошибки водителей при оплате парковки

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В АМПП назвали самые распространённые ошибки столичных автомобилистов при оплате парковки.
Названы основные ошибки водителей при оплате парковки
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Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу АМПП, чаще всего автовладельцы ошибаются при вводе номера машины или парковочной зоны.

Также автомобилисты оставляют свои машины на парковочных местах для грузовиков и автобусов. 

«Такие ошибки из-за невнимательности приводят к получению штрафов, поэтому мы просим автомобилистов внимательно проверять введённую для оплаты информацию, следовать указаниям дорожных знаков и обращать внимание на информационные щиты, расположенные на территории платных парковок», — отметили специалисты АМПП.

В пресс-службе также напомнили, что в приложении «Парковки Москвы» можно исправить ошибки, сделанные во время оплаты парковки. 

В ноябре портал kp.ru сообщал, что в Петербурге представили новое приложение для оплаты парковок.

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