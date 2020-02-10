Названы основные ошибки водителей при оплате парковки

В АМПП назвали самые распространённые ошибки столичных автомобилистов при оплате парковки.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу АМПП, чаще всего автовладельцы ошибаются при вводе номера машины или парковочной зоны.

Также автомобилисты оставляют свои машины на парковочных местах для грузовиков и автобусов.

«Такие ошибки из-за невнимательности приводят к получению штрафов, поэтому мы просим автомобилистов внимательно проверять введённую для оплаты информацию, следовать указаниям дорожных знаков и обращать внимание на информационные щиты, расположенные на территории платных парковок», — отметили специалисты АМПП.

В пресс-службе также напомнили, что в приложении «Парковки Москвы» можно исправить ошибки, сделанные во время оплаты парковки.

В ноябре портал kp.ru сообщал, что в Петербурге представили новое приложение для оплаты парковок.