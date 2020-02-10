В Госдуме оценили ситуацию с иностранными студентами в России

Депутат Государственной думы, куратор экспертного совета по международному сотрудничеству в сферах образования и науки при комитете Госдумы по образованию и науке Алексей Загребин рассказал, из каких стран молодёжь приезжает учиться в Россию.

«На первом месте стоят студенты из нашей соседней братской Республики Казахстан, на втором месте студенты из Китайской Народной Республики, следом за ними идут студенты, которые приезжают к нам из Узбекистана. Одним словом, приоритет в российском образовании понятен, это бывшие республики Советского Союза, плюс страны, которые к нам расположены и духовно близки», — отметил Загребин в беседе с НСН.

Ранее член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН рассказал о новом законе, позволяющем иностранным студентам работать без специального разрешения наравне с гражданами России.