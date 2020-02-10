В Оренбургской области прошли мероприятия в честь открытия Года памяти и славы

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В Оренбургской области состоялись мероприятия в честь открытия Года памяти и славы.
В Оренбургской области прошли мероприятия в честь открытия Года памяти и славы
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Коллектив «Хор Турецкого» представил в СКК «Оренбуржье» специальную программу «Песни Победы».

«Огромное спасибо ветеранам. Мы благодарны вам за Победу и обещаем вечно хранить память о тех, кого уже нет с нами», — заявил губернатор Денис Паслер.

По его словам, тематические мероприятия будут организованы во всех муниципалитетах.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе состоялся торжественный митинг в честь 76-й годовщины окончания блокады Ленинграда.

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