В Оренбургской области прошли мероприятия в честь открытия Года памяти и славы
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Коллектив «Хор Турецкого» представил в СКК «Оренбуржье» специальную программу «Песни Победы».
«Огромное спасибо ветеранам. Мы благодарны вам за Победу и обещаем вечно хранить память о тех, кого уже нет с нами», — заявил губернатор Денис Паслер.
По его словам, тематические мероприятия будут организованы во всех муниципалитетах.
Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе состоялся торжественный митинг в честь 76-й годовщины окончания блокады Ленинграда.