В Роскачестве дали рекомендации по выбору губной помады

Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать хорошую матовую помаду для губ.

Как сообщает газета «Известия», в исследовании были использованы образцы 20 торговых марок из Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Польши, России, США, Тайваня, Франции и Швейцарии.

Эксперты советуют отказаться от покупки средств, в составе которых есть антибиотики, бензол, бром и фурокумарины — кислородсодержащие соединения.

Использование фурокумаринов природного происхождения допускается в ограниченных количествах.

Также следует избегать товаров с содержанием полиэтиленгликолей и жирных спиртов, пропиленгликоля, этилового спирта и алкоголя. Данные вещества могут вызвать раздражение, сухость и покраснение.

Кроме того, при поставке продукции в Россию производитель должен доказать факт отсутствия тестирования на животных.

Ранее портал Nation News сообщал, что специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества назвали основные правила безопасного шопинга в сети.