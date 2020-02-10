В Роскачестве дали рекомендации по выбору губной помады

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Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать хорошую матовую помаду для губ.
В Роскачестве дали рекомендации по выбору губной помады
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Как сообщает газета «Известия», в исследовании были использованы образцы 20 торговых марок из Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Польши, России, США, Тайваня, Франции и Швейцарии.

Эксперты советуют отказаться от покупки средств, в составе которых есть антибиотики, бензол, бром и фурокумарины — кислородсодержащие соединения.

Использование фурокумаринов природного происхождения допускается в ограниченных количествах.

Также следует избегать товаров с содержанием полиэтиленгликолей и жирных спиртов, пропиленгликоля, этилового спирта и алкоголя. Данные вещества могут вызвать раздражение, сухость и покраснение.

Кроме того, при поставке продукции в Россию производитель должен доказать факт отсутствия тестирования на животных. 

Ранее портал Nation News сообщал, что специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества назвали основные правила безопасного шопинга в сети.

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