Пилоты Су-34 провели манёвры в небе над Уралом
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «Звезда», пилоты выполнили пикирование, боевые развороты и бочки на скорости около 1900 км/ч и на высоте 6 тыс. метров.
Также экипажи истребителей-бомбардировщиков уничтожили колонну бронетехники условного противника, выполнили бомбометание и стрельбу из авиационной пушки по наземным целям.
Всего в учениях были задействованы восемь Су-34 и около 100 военнослужащих.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что морская авиация и ПВО Черноморского флота провели учения по взлёту и посадке в сложных метеоусловиях.