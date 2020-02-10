Пилоты Су-34 провели манёвры в небе над Уралом

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 провели манёвры в сложных условиях в небе над Уралом.

Как сообщает телеканал «Звезда», пилоты выполнили пикирование, боевые развороты и бочки на скорости около 1900 км/ч и на высоте 6 тыс. метров.

Также экипажи истребителей-бомбардировщиков уничтожили колонну бронетехники условного противника, выполнили бомбометание и стрельбу из авиационной пушки по наземным целям.

Всего в учениях были задействованы восемь Су-34 и около 100 военнослужащих.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что морская авиация и ПВО Черноморского флота провели учения по взлёту и посадке в сложных метеоусловиях.