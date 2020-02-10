В Удмуртии рассказали о запуске проекта «Доступная генеалогия»

Короткая ссылка
В рамках 100-летия государственности Удмуртии в республике запустили проект «Доступная генеалогия».
В Удмуртии рассказали о запуске проекта «Доступная генеалогия»
  • Pixabay

Как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона, в рамках проекта до конца 2021 года в открытом доступе будут представлены оцифрованные архивные документы, с помощью которых каждый желающий сможет изучить историю своего рода.

«Для этого будут организованы 30 рабочих мест в читальных залах государственных архивов», — отметили в пресс-службе.

Также сообщалось, что серебряную памятную монету выпустит Банк России к 100-летию государственности Удмуртии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить