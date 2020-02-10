В Удмуртии рассказали о запуске проекта «Доступная генеалогия»
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Как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона, в рамках проекта до конца 2021 года в открытом доступе будут представлены оцифрованные архивные документы, с помощью которых каждый желающий сможет изучить историю своего рода.
«Для этого будут организованы 30 рабочих мест в читальных залах государственных архивов», — отметили в пресс-службе.
Также сообщалось, что серебряную памятную монету выпустит Банк России к 100-летию государственности Удмуртии.