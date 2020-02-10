Эксперт дал рекомендации водителям при попадании автомобиля в колею

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Автоэксперт Алексей Хресин рассказал водителям, как управлять автомобилем при движении в колее.
Эксперт дал рекомендации водителям при попадании автомобиля в колею
  • Pixabay

По его словам, прежде всего стоит сбавить скорость движения, после чего раскачивание машины станет минимальным.

«Новичкам стоит ехать медленно и печально. Если машина в колею встаёт, то её не водит. Колея очень часто вполне ничего, а вот попытка из неё выехать часто бывает неприятна», — отметил Хресин в беседе с Inforeactor.

Он добавил, что при необходимости выезжать из колеи нужно под углом 45° при помощи рывка с ускорением. Эксперт уточнил, что при этом можно не менять передачу, если это позволяют дорожные условия.

Ранее автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Newinform дал рекомендации по безопасной езде в гололёд.

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