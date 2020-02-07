Прокуратура начала проверку из-за ЧП с вертолётом в Татарстане

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов в связи с крушением частного вертолёта в Татарстане, в результате которого один человек погиб и двое пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов в связи с происшествие с вертолетом Bell в Республике Татарстан», — заявили в ведомстве.

По данным надзорного органа, владельцем вертолёта является компания, зарегистрированная в Казани.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшего погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. По данным регионального Минздрава, двух пострадавших доставили в больницы в тяжёлом состоянии.