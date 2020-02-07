Средний размер автокредита в Ставропольском крае вырос на 10,5% за год

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Средний размер автокредита в Ставропольском крае в 2019 году вырос на 10,5% и составил 818,8 тыс. рублей.
Средний размер автокредита в Ставропольском крае вырос на 10,5% за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

По динамике роста регион оказался на втором месте. Первое занимает Башкирия (+10,9%).

По абсолютному значению Ставрополье находится на восьмой позиции. Лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская область и Красноярский край.

Ранее Nation News сообщал, что аналитики «Правильной цены» и «Автостат Инфо» провели исследование динамики цен на рынке автомобилей в России.

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