Средний размер автокредита в Ставропольском крае вырос на 10,5% за год
- РИА Новости
Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
По динамике роста регион оказался на втором месте. Первое занимает Башкирия (+10,9%).
По абсолютному значению Ставрополье находится на восьмой позиции. Лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская область и Красноярский край.
Ранее Nation News сообщал, что аналитики «Правильной цены» и «Автостат Инфо» провели исследование динамики цен на рынке автомобилей в России.