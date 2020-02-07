Генпрокуратуру попросили разъяснить право ОНК проверять психоневрологические интернаты

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась в Генпрокуратуру и Минтруд с просьбой разъяснить, имеют ли право члены ОНК проверять психоневрологические интернаты. Об этом она сообщила в ходе встречи с членами Общественной наблюдательной комиссии столицы.

В конце января члены ОНК Москвы не были допущены в один из психоневрологических интернатов столицы.

Администрация учреждения объяснила это тем, что ПНИ является не медицинским, а социальным учреждением и не относится к психиатрическим учреждениям, подлежащим контролю ОНК на основании вступивших в силу в 2018 году поправок к законодательству, согласно которым медицинские организации, где граждане получают психиатрическую помощь в принудительном порядке, подлежат контролю со стороны ОНК.

Как отметила Потяева, предварительный анализ, проведённый сотрудниками её аппарата, показал, что психоневрологические интернаты, как социальные учреждения, скорее не подлежат проверкам ОНК.

«Мы направили соответствующие документы в Генпрокуратуру и Минтруд для получения разъяснений и доведём до вашего сведения полученную информацию», — сказала она.

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков в ходе встречи с омбудсменом заявил, что ПНИ являются медицинскими организациями, которые оказывают психиатрическую помощь лицам, помещённым туда в недобровольном порядке.

«У этих организаций в уставе прописана медицинская деятельность, есть лицензия на медицинскую деятельность, и в соответствии с законодательством они относятся к медицинским организациям, подлежащим контролю ОНК», — подчеркнул Волков.

Он отметил, что Генпрокуратура поставит точку в этой дискуссии.

В ходе встречи Потяева также заявила, что Минздрав не издал приказа, который определяет условия посещения членами комиссий психиатрических больниц, куда пациенты помещены в недобровольном порядке.