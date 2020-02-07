СК подозревает главу УФСИН по Северной Осетии в хищении 3 млн рублей
- РИА Новости
«В отношении начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний России по РСО-Алания... возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.
По версии следователей, в апреле 2019 года по указанию подозреваемого исправительная колония №1 заключила госконтракт с ООО «Русбилд» на проведение капремонта общежитий для спецконтингента, расположенных на территории этой колонии во Владикавказе.
Уточняется, что в июне 2019 года фигурант дела дал указание начальнику колонии перечислить 3 млн рублей фирме, хотя знал, что ремонт выполнен не был.
Ранее сообщалось, что начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний.
В ноябре 2019 года стало известно об аресте главы ростовского главка ФСИН по делу о разглашении гостайны.