Министр инвестиций Подмосковья провела встречу с бизнесменами региона

Министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова провела встречу с предпринимателями Пушкинского округа.

Как сообщает телеканал «360», среди главных тем обсуждения — окупаемость инвестиций, получение софинансирования, микрозаймов и дополнительных льгот в рамках региональных программ.

«Московская область является одним из лидирующих и экономически развитых регионов страны, и мы хотим развиваться дальше. Наша задача — сделать так, чтобы люди могли работать в комфортных условиях и рядом с домом, получать достойную зарплату. По мере проведения встреч мы будем фиксировать вопросы граждан, выделять топ самых волнующих и системно решать именно их», — отметила Наталья Егорова.

В Пушкинском городском округе зарегистрировано свыше 9,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.