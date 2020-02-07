Экипаж подлодки ЧФ «Ростов-на-Дону» провёл учение по эвакуации

Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Ростов-на-Дону» провёл учения по эвакуации из аварийной субмарины через торпедный аппарат.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«В ходе тренировки на учебно-тренировочном комплексе подводники выполнили нормативы по надеванию спасательного снаряжения и отработали выход из торпедного аппарата с использованием индивидуального дыхательного аппарата. Кроме физической подготовленности, моряки-подводники совершенствуют уровень своей психологической подготовки, необходимый для эвакуации через торпедный аппарат», — отметили в ведомстве.

Также подводники провели тренировку по посадке на надувной спасательный плот ПСН-10.

Учения прошли на учебно-тренировочном комплексе подводников, расположенном на Новороссийской военно-морской базе.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что военнослужащие разведывательных подразделений армейского корпуса Черноморского флота приступили к проведению практических занятий в ходе полевых сборов в Крыму.