В Ленинградской области пройдёт первый этап Кубка мира по бахам

Первый этап Кубка мира по бахам «Россия — Северный Лес» стартует в Ленинградской области.

Как сообщает Пятый канал, на базе под Петербургом собрались 40 команд из десяти стран мира, включая Китай.

Торжественный старт гонке дадут на территории спортивного комплекса «Игора Драйв». Маршрут проложен по лесным дорогам Ленинградской области.

«Очень быстрая, очень скоростная, очень техничная гонка. Есть где порулить, есть где побороться, попрыгать на трамплинах», — отметил проектировщик маршрута трассы гонки «Россия — Северный Лес 2020» Сергей Таланцев.

По словам участников, российский этап Кубка мира отличается от остальных сложными погодными условиями.