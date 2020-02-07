В Ленинградской области пройдёт первый этап Кубка мира по бахам

Короткая ссылка
Первый этап Кубка мира по бахам «Россия — Северный Лес» стартует в Ленинградской области.
В Ленинградской области пройдёт первый этап Кубка мира по бахам
  • ©bajarussia.com

Как сообщает Пятый канал, на базе под Петербургом собрались 40 команд из десяти стран мира, включая Китай.

Торжественный старт гонке дадут на территории спортивного комплекса «Игора Драйв». Маршрут проложен по лесным дорогам Ленинградской области.

«Очень быстрая, очень скоростная, очень техничная гонка. Есть где порулить, есть где побороться, попрыгать на трамплинах», — отметил проектировщик маршрута трассы гонки «Россия — Северный Лес 2020» Сергей Таланцев.

По словам участников, российский этап Кубка мира отличается от остальных сложными погодными условиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить