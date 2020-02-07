В Минобороны России рассказали о сборах разведчиков ЧФ в Крыму

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Военнослужащие разведывательных подразделений армейского корпуса Черноморского флота приступили к проведению практических занятий в ходе полевых сборов в Крыму.
В Минобороны России рассказали о сборах разведчиков ЧФ в Крыму
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на данные Минобороны, мероприятия проходят в соответствии с планом подготовки флота на одном из горных полигонов полуострова.

В ходе сборов разведчики выполняют учебные задачи в условиях ведения наступательных и оборонительных боевых действий, совершенствуют навыки применения оружия и специальных технических средств разведки, в том числе использование комплекса КРУС «Стрелец».

Всего в сборах разведывательных подразделений задействовано более 100 военнослужащих.

Сборы продлятся до конца недели.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что экипажи самолётов Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота выполнили учебное бомбометание на полигоне в Крыму.

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