В Минобороны России рассказали о сборах разведчиков ЧФ в Крыму
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на данные Минобороны, мероприятия проходят в соответствии с планом подготовки флота на одном из горных полигонов полуострова.
В ходе сборов разведчики выполняют учебные задачи в условиях ведения наступательных и оборонительных боевых действий, совершенствуют навыки применения оружия и специальных технических средств разведки, в том числе использование комплекса КРУС «Стрелец».
Всего в сборах разведывательных подразделений задействовано более 100 военнослужащих.
Сборы продлятся до конца недели.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что экипажи самолётов Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота выполнили учебное бомбометание на полигоне в Крыму.