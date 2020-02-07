Ликсутов рассказал о планах по обновлению московского транспорта

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Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов рассказал о программе обновления городского транспорта.
Ликсутов рассказал о планах по обновлению московского транспорта
  • АГН «Москва»

«В этом году мы собираемся получить примерно 2,5 тыс. единиц техники. Это 300 электробусов, примерно 100 трамваев, 600 новых вагонов метро, остальное — наземный транспорт, разного вида автобусы. Такая огромная программа позволит нам добиться того, что городской транспорт станет экологичнее, уменьшится количество выбросов, придёт новый подвижной состав с системой кондиционирования, отопления, удобными платформами для маломобильных граждан и тех, кто путешествует по городу с колясками, с детьми», — отметил Ликсутов в беседе с «Известиями».

По его словам, в транспортную систему города также добавится примерно 15 тыс. новых единиц машин такси и каршеринга.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования 2GIS сообщала, что количество заправочных станций для электромобилей в России с 2018 года выросло почти в три раза.

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