Гордеев получит мандат депутата Госдумы
- РИА Новости
Как пояснил Неверов в разговоре с журналистами, Гордеев получит мандат, освободившийся после отставки депутата Геннадия Кулика, который перейдёт на работу советником спикера Государственной думы.
«Заявление об этом он уже написал. В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложении им полномочий депутата будет рассмотрен на совете Государственной думы», — цитирует руководителя «Единой России» РИА Новости.
Неверов отметил, что сам намерен сосредоточиться на работе во фракции, а в связи с выросшей нагрузкой «целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции».
«Алексей Васильевич — политический тяжеловес, прошёл большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером. Коллеги его уважают. В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной думы», — сказал он.
Данный вопрос уже обсуждался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, добавил Неверов.
Ранее Алексей Гордеев оставил должность вице-премьера наряду с другими заместителями председателя правительства: Антоном Силуановым, Константином Чуйченко, Максимом Акимовым, Ольгой Голодец и Дмитрием Козаком.