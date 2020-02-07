Бывший вице-премьер Алексей Гордеев получит мандат депутата Госдумы. Об этом сообщил руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов. По его словам, «в перспективе» Гордеев может занять пост заместителя председателя нижней палаты Федерального собрания.

Как пояснил Неверов в разговоре с журналистами, Гордеев получит мандат, освободившийся после отставки депутата Геннадия Кулика, который перейдёт на работу советником спикера Государственной думы.

«Заявление об этом он уже написал. В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложении им полномочий депутата будет рассмотрен на совете Государственной думы», — цитирует руководителя «Единой России» РИА Новости.

Неверов отметил, что сам намерен сосредоточиться на работе во фракции, а в связи с выросшей нагрузкой «целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции».

«Алексей Васильевич — политический тяжеловес, прошёл большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером. Коллеги его уважают. В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной думы», — сказал он.

Данный вопрос уже обсуждался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, добавил Неверов.

Ранее Алексей Гордеев оставил должность вице-премьера наряду с другими заместителями председателя правительства: Антоном Силуановым, Константином Чуйченко, Максимом Акимовым, Ольгой Голодец и Дмитрием Козаком.