В Samsung объяснили блокировку ряда функций телевизоров в России

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Блокировка некоторых функций телевизоров Samsung в России производится в связи с тем, что они не получили сертификаты для использования на территории страны. Об этом заявили в пресс-службе Samsung.
В Samsung объяснили блокировку ряда функций телевизоров в России
  • globallookpress.com

Как отмечается, заявление опубликовано в связи с появлением информации о проблемах пользователей, связанных с блокировкой в России некоторых функций телевизоров.

«Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов», — говорится в сообщении.

В компании указали, что заблокированные функции не могли быть доступны на устройствах без проведения манипуляций c заводскими настройками, например разблокировкой или перепрошивкой.

Samsung рекомендует при покупке телевизора проверять наличие сертификата и знака EAC (сертификат соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров в России.

На экранах пользователей появлялась надпись This TV is not fully functional in this region («Не все функции телевизора поддерживаются в данном регионе»).

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