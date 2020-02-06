Эксперт оценил рейтинг регионов — лидеров по потреблению водки в России

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Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз прокомментировал рейтинг российских регионов, лидирующих по объёму потребления водки.
Эксперт оценил рейтинг регионов — лидеров по потреблению водки в России
  • РИА Новости

В беседе со «Взглядом» он выразил мнение, что Сахалинская и Магаданская области возглавляют список, поскольку там более высокие зарплаты.

«Мне кажется, что есть два основных фактора, которые влияют на потребление. Во-первых, уровень дохода в этих регионах выше, чем в других, ведь идёт учёт только легальной продукции», — заявил эксперт.

Вторым фактором он назвал то, что это северные, удалённые регионы, где меньше развлечений и холодная погода, что накладывает свой отпечаток.

Ранее эксперт по алкоголю Борис Родионов беседе с ФАН прокомментировал рейтинг российских регионов, лидирующих по объёму потребления водки.

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