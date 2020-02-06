В Волгоградской области увеличили размер родового сертификата

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В Волгоградской области с 2020 года увеличили размер родового сертификата.
В Волгоградской области увеличили размер родового сертификата
  • Pixabay

Это связано с увеличением объёма услуг, предоставляемых беременным женщинам, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

С 1 января сумма составляет 12 тыс. рублей.

По данным регионального отделения Фонда социального страхования, за счёт родового сертификата можно получить правовую, психологическую и медико-социальную помощь.

В 2019 году в регионе выдано более 66 тыс. талонов родовых сертификатов.

Ранее политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News прокомментировал важность решения о продлении программы и увеличении размера материнского капитала.

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