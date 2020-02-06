В Оренбурге пройдёт фестиваль популярной науки

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В Оренбургском педагогическом университете 7 февраля пройдёт фестиваль популярной науки.
В Оренбурге пройдёт фестиваль популярной науки
  • РИА Новости

Как сообщает RIA56, в рамках смотра, который пройдёт в преддверии Дня российской науки, будут открыты более 30 тематических площадок.

Гостей ждут мастер-классы, лекция-дегустация, выставка-ярмарка авторской литературы, социально-психологические игры, демонстрация анимационных фильмов.

Специальным гостем «Ночи науки — 2020» станет кандидат психологических наук, доцент кафедры теории и практики управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Алексей Лебеденко. 

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в честь 100-летия государственности республики с 7 по 17 февраля в Удмуртии впервые пройдёт неделя науки «Наука-2020».

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