В Оренбурге пройдёт фестиваль популярной науки

В Оренбургском педагогическом университете 7 февраля пройдёт фестиваль популярной науки.

Как сообщает RIA56, в рамках смотра, который пройдёт в преддверии Дня российской науки, будут открыты более 30 тематических площадок.

Гостей ждут мастер-классы, лекция-дегустация, выставка-ярмарка авторской литературы, социально-психологические игры, демонстрация анимационных фильмов.

Специальным гостем «Ночи науки — 2020» станет кандидат психологических наук, доцент кафедры теории и практики управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Алексей Лебеденко.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в честь 100-летия государственности республики с 7 по 17 февраля в Удмуртии впервые пройдёт неделя науки «Наука-2020».