В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов прокомментировал возможность роста цен на жильё на 25% в ближайшие годы.

По его мнению, рост цен на недвижимость останется в пределах своих обычных значений из-за увеличения конкуренции предложения.

«Сейчас я не считаю, что есть риск существенного роста стоимости жилья в России. Он есть в тех пределах, в которых происходил раньше, учитывая инфляцию. Рост был в рамках каких-то небольших процентов, и, наверное, это и сохранится. К тому же нужно учитывать задачу, поставленную президентом России по тем объёмам жилья, которые должны строиться и вводиться в эксплуатацию», — пояснил парламентарий в беседе с ФАН.

Он добавил, что в случае реального повышения стоимости жилой недвижимости государство будет принимать меры, которые помогут удержать цены в нормальных пределах.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН прокомментировал заявление первого зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергея Лисовского о возможном повышении цен на жильё на 25%.