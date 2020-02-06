В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов прокомментировал возможность роста цен на жильё на 25% в ближайшие годы.
В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%
  • Reuters

По его мнению, рост цен на недвижимость останется в пределах своих обычных значений из-за увеличения конкуренции предложения.

«Сейчас я не считаю, что есть риск существенного роста стоимости жилья в России. Он есть в тех пределах, в которых происходил раньше, учитывая инфляцию. Рост был в рамках каких-то небольших процентов, и, наверное, это и сохранится. К тому же нужно учитывать задачу, поставленную президентом России по тем объёмам жилья, которые должны строиться и вводиться в эксплуатацию», — пояснил парламентарий в беседе с ФАН.

Он добавил, что в случае реального повышения стоимости жилой недвижимости государство будет принимать меры, которые помогут удержать цены в нормальных пределах.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН прокомментировал заявление первого зампреда комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергея Лисовского о возможном повышении цен на жильё на 25%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить