В МЧС исключили повторение пожароопасной ситуации 2010 года в России

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В МЧС исключили повторение ситуации с сильнейшими пожарами на торфяниках, которая произошла в 2010 году на территории России.
В МЧС исключили повторение пожароопасной ситуации 2010 года в России
  • РИА Новости

«Я утверждаю, что подобного 2010 года больше не повторится», — приводит РИА Новости слова первого замминистра МЧС России Александра Чуприяна.

По его словам, повторение подобной ситуации исключено. В качестве примера он привёл Московскую область, которая коренным образом пересмотрела подходы к торфяникам.

«Пока человек есть, пожары будут, но такого масштаба не будет», — добавил Чуприян.

В 2010 году в европейской части России в течение всего летнего периода сохранялись высокие температуры воздуха, которые привели к повышению пожарной опасности. Аномальная жара вызвала торфяные пожары в Московской области и смог в Москве.

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