Эксперт оценил рейтинг регионов — лидеров по потреблению водки

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Эксперт по алкоголю Борис Родионов прокомментировал рейтинг российских регионов, лидирующих по объёму потребления водки.
Эксперт оценил рейтинг регионов — лидеров по потреблению водки
  • AFP

В беседе с ФАН он отметил, что не доверяет подобным классификациям.

«Во-первых, здесь очень тяжело судить. То, что в северных местах люди пьют больше, чем в южных, — факт. Допустим, в той же Шотландии пьют намного больше, чем в Италии, если говорить именно о крепких спиртных напитках», — пояснил специалист.

По его словам, потребление крепких спиртных напитков в России связано прежде всего с социальным положением в регионах.

Ранее «Известия» сообщали, что в число российских регионов, лидировавших по объёму потребления водки в 2019 году, вошли Сахалинская и Магаданская области, Республика Коми, Карелия, а также Чукотка.

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