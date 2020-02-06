В Подмосковье рассказали о ходе рекультивации полигона «Тимохово»

В Министерстве ЖКХ Московской области рассказали о процессе рекультивации полигона «Тимохово».

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства, специалисты уже пробурили около 30 скважин для дегазации из запланированных 60.

По данным министерства, рекультивация свалки идёт согласно графику, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ вблизи полигона не зафиксировано.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что проверка Министерства ТЭК и ЖКХ выявила нарушения технологии захоронения и сортировки мусора на полигоне ТКО в Белореченском районе Краснодарского края.