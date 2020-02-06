В Петербурге отметили 155-летие первого полуденного выстрела из Петропавловки

В Петербурге отпраздновали 155-летие первого полуденного выстрела из Петропавловской крепости, который прозвучал 6 февраля 1865 года с центрального двора Главного адмиралтейства.

РИА Новости

Как сообщают «Невские новости», полуденный выстрел со стен Петропавловской крепости проводится силами Государственного музея истории Петербурга, частью которого является Петропавловская крепость. Ежедневно полуденный выстрел производит артиллерийский расчёт сигнальных орудий. В июне 2008 года ежедневный залп получил официальный статус петербургской традиции. В декабре телеканал «360» сообщал о торжественных мероприятиях в память о советских и российских солдатах, погибших в боевых действиях.