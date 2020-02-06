В Петербурге наградили кадетов за спасение провалившихся под лёд людей и собаки

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В Санкт-Петербурге наградили троих курсантов Морского технического колледжа за спасение провалившихся под лёд людей и собаки.
В Петербурге наградили кадетов за спасение провалившихся под лёд людей и собаки
  • РИА Новости

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Всероссийского общества спасания на водах, начальник аварийно-спасательной службы Александр Зуев торжественно вручил Павлу Шибаеву, Евгению Воропаеву и Дмитрию Щеблыкину грамоты за смелость и решительность, проявленные при спасении человека на водах, а также почётные знаки ВОСВОД за спасение утопающих.

«Молодые ребята проявили не только мужество, но и смекалку, организовав настоящую спасательную операцию с использованием собственных ремней и собачьего поводка», — отметили в организации.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил восьмиклассника из Дегтярска Дмитрия Апресова медалью «Доблесть и отвага» за спасение малолетней девочки из воды.

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