В Петербурге наградили кадетов за спасение провалившихся под лёд людей и собаки

В Санкт-Петербурге наградили троих курсантов Морского технического колледжа за спасение провалившихся под лёд людей и собаки.

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Всероссийского общества спасания на водах, начальник аварийно-спасательной службы Александр Зуев торжественно вручил Павлу Шибаеву, Евгению Воропаеву и Дмитрию Щеблыкину грамоты за смелость и решительность, проявленные при спасении человека на водах, а также почётные знаки ВОСВОД за спасение утопающих.

«Молодые ребята проявили не только мужество, но и смекалку, организовав настоящую спасательную операцию с использованием собственных ремней и собачьего поводка», — отметили в организации.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил восьмиклассника из Дегтярска Дмитрия Апресова медалью «Доблесть и отвага» за спасение малолетней девочки из воды.