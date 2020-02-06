Власти Магаданской области прокомментировали ситуацию с потреблением водки в регионе

Вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин прокомментировал ситуацию с потреблением водки в регионе.

«Эта проблема действительно серьёзна и вызывает беспокойство и руководства области, и всех нормальных людей, которые не злоупотребляют спиртным. По нашим соцданным, проблема алкоголизации входит в пятёрку самых актуальных в регионе», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, проводится ранжирование тех, кто потребляет алкоголь регулярно, и на 25—30% это вахтовики, которые отработали, пришли домой, и делать им нечего.

Кроме того, отметил Колядин, на протяжении многих лет складывалась благоприятная система для распространения спиртного. В качестве одного из примеров он привёл так называемые наливайки.

«Губернатор сейчас забрал на областной уровень регулирование и выдачу лицензий на продажу алкоголя, и сейчас будем регулировать сами», — рассказал вице-губернатор.

Как добавил Колядин, также создаётся инфраструктура, которая позволит гражданам найти себе полезные занятия долгими зимними вечерами. В частности, строится ФОК «Президентский».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя сообщала, что в число российских регионов, лидировавших по объёму потребления водки в 2019 году, вошли Сахалинская и Магаданская области, Республика Коми, Карелия, а также Чукотка.