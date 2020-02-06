Аналитики рассказали о падении спроса на зимние товары

Аналитики «Яндекс.Маркета» провели исследование спроса, на основе которого сделали вывод о падении спроса на зимние товары из-за аномально тёплой погоды.

Как сообщает НСН, специалисты изучили данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 декабря 2019 по 3 февраля 2020 года.

По результатам исследования спрос на товары для зимнего спорта в декабре 2019 года был ниже, чем в аналогичном периоде 2018 года.

При этом активнее всего в категории товаров для зимних видов спорта россияне интересовались коньками, товарами для катания на беговых и горных лыжах, а также сноуборде.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «360» заявила, что в январе 2020 года установлен абсолютный температурный рекорд в столице.