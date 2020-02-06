Аналитики рассказали о падении спроса на зимние товары

Короткая ссылка
Аналитики «Яндекс.Маркета» провели исследование спроса, на основе которого сделали вывод о падении спроса на зимние товары из-за аномально тёплой погоды.
Аналитики рассказали о падении спроса на зимние товары
  • Pixabay

Как сообщает НСН, специалисты изучили данные о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 декабря 2019 по 3 февраля 2020 года.

По результатам исследования спрос на товары для зимнего спорта в декабре 2019 года был ниже, чем в аналогичном периоде 2018 года.

При этом активнее всего в категории товаров для зимних видов спорта россияне интересовались коньками, товарами для катания на беговых и горных лыжах, а также сноуборде.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «360» заявила, что в январе 2020 года установлен абсолютный температурный рекорд в столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить