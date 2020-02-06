Стала известна личность обвиняемого в госизмене россиянина
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что мужчину зовут Виктор Королёв, ему 69 лет, он является уроженцем Приморского края. На момент задержания он не был где-либо официально трудоустроен.
Как указывает агентство, ссылаясь на слова родственника Королёва, пенсионера арестовали во Владивостоке, а после этапировали в Москву.
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд в Москве арестовал гражданина России по обвинению в госизмене.
Подробности обвинения в суде не раскрываются, так как материалы дела получили гриф секретности.