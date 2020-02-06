RT возглавил рейтинг топ-СМИ в MediaMetrics за январь
Телеканал RT стал лидером рейтинга новостного агрегатора MediaMetrics за январь 2020 года.
- © Jaap Arriens
- globallookpress.com
Согласно опубликованным данным, число переходов на сайт RT составило 2 497 285, доля — 8,95%.
На второй строчке рейтинга — РИА Новости, на третьей — «Московский комсомолец».
В декабре 2019 года RT также возглавил соответствующий рейтинг.
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