RT возглавил рейтинг топ-СМИ в MediaMetrics за январь

Телеканал RT стал лидером рейтинга новостного агрегатора MediaMetrics за январь 2020 года.

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globallookpress.com

Согласно опубликованным данным, число переходов на сайт RT составило 2 497 285, доля — 8,95%. На второй строчке рейтинга — РИА Новости, на третьей — «Московский комсомолец». В декабре 2019 года RT также возглавил соответствующий рейтинг.